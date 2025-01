Ramy: tuteleremo forze dell’ordine da atti teppisti

“Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all’ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo. Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza. Alle Forze dell’Ordine va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti. Siamo dalla vostra parte”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Le violenze perpetrate ai danni delle Forze dell’Ordine nelle manifestazioni che hanno avuto luogo ieri in diverse città italiane, con il pretesto della morte di Ramy Elgamal sono ingiustificabili, inaccettabili e inqualificabili. Come al solito i ben noti gruppettari dei centri sociali approfittano di circostanze tragiche per dare sfogo al proprio odio contro chi tutela l’ordine pubblico, senza avere reali motivazioni, effettuando anche un attacco antisemita alla sinagoga di Bologna, che qualifica ulteriormente l’ideologia criminale alla base delle loro azioni. Ai carabinieri e poliziotti feriti giunga la piena solidarietà di Fratelli d’Italia: continueremo a lavorare in Parlamento per assicurare loro la massima tutela rispetto agli atti di questi teppisti, a partire dal ddl Sicurezza che è in Commissione al Senato e che questi atti spingono ad approvare tempestivamente”, aggiunge il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“A nome del gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, esprimo ferma condanna per le proteste inscenate da gruppi di teppisti facinorosi ai danni delle Forze dell’Ordine in diverse città italiane, rivolgendo al contempo vicinanza e solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che quotidianamente sono impegnati nel garantire la sicurezza di tutti noi. Confido che tutti i leader politici manifestino la propria distanza da questi comportamenti che troppo spesso hanno trovato atteggiamenti conniventi da alcune forze politiche di sinistra”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.