Razzismo: inappropriate accuse Consiglio d’Europa contro Forze dell’Ordine

“L’Ecri, organo del Consiglio d’Europa, accusa le forze di polizia italiane di razzismo? Le nostre Forze dell’Ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Dopo anni di lassismo e noncuranza, solo grazie al governo Meloni finalmente diventa centrale il tema della sicurezza, non solo grazie ai diversi investimenti fatti per il comparto, ma anche grazie a un maggiore e sempre più capillare controllo del territorio a tutela dei cittadini. Forse l’Ecri ci contesta un fantomatico razzismo semplicemente perché, rispetto al passato, oggi c’è l’impegno perché le leggi vengano rispettate da tutti, falcidiando qualsiasi zona franca? Bollare come razzista l’operato dei nostri eroi quotidiani appare oltremodo fuori luogo ed inappropriato. Ribadiamo che la sicurezza degli italiani e la tutela degli ultimi restano una delle priorità di questo governo e non lasceremo che pareri altrui infanghino il coraggioso lavoro dei nostri uomini”, afferma in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.