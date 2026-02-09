Referendum: giudice insulta sui social, basta toghe faziose

“Prendo atto che, dopo aver lanciato insulti al sottoscritto come un qualsiasi odiatore seriale e teorizzato che fosse compito per i magistrati di sinistra ‘osteggiare il governo (volutamente con la minuscola)’, usando lo pseudonimo di ‘Manu Cozzi’, il giudice del tribunale di Torre Annunziata, Emanuela Cozzitorto, ha cancellato il proprio account Facebook, come si può pubblicamente vedere al link: https://www.facebook.com/emanuela.cozzitorto. Mi auguro che la protagonista di questo episodio chieda scusa prima di tutto ai suoi colleghi: la paura del referendum sta facendo perdere la testa a quei pochi togati politicizzati che danneggiano l’immagine di tutta la Magistratura. Basta politica nelle pieghe della giustizia, basta corsie privilegiate per i magistrati faziosi”. Lo dichiara il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.