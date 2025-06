Referendum: italiani bocciano demagogia della sinistra

“Gli elettori hanno dato il responso che noi immaginavamo e cioè hanno bocciato questi referendum. C’è stata una astensione altissima e, nell’ambito di coloro che sono andati a votare, c’è una percentuale molto importante di coloro che sono andati a votare ‘no’. È una iniziativa che a noi è sempre parsa di carattere strumentale per trovare qualche argomento che potesse unificare l’opposizione e i cittadini non hanno dato fiducia a questo tentativo. A chi chiedeva più tutele nel mondo del lavoro, rispondiamo con la ricetta ed i traguardi messi in campo dal governo Meloni: le misure che sono state messe in atto a favore dei lavoratori, delle madri lavoratrici che hanno ottenuto un record di occupazione e i minimi della disoccupazione dal 2007, il taglio del cuneo fiscale, la retribuzione che per la prima volta dopo anni ha permesso di recuperare potere d’acquisto. Ecco perché gli italiani non hanno dato fiducia a questo tentativo velleitario e strumentale di cambiare le cose”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“La sinistra ha speso centinaia di milioni di euro pubblici per regolare i loro conti interni. Gli italiani li hanno bocciati e il governo Meloni va avanti a testa alta”, aggiunge sui social Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Hanno tentato una spallata al governo Meloni e per l’ennesima volta si sono slogati la spalla. Perché di

questo si tratta. La spallata non è riuscita, nonostante tentativi anche molto sgradevoli. Hanno sciacallato sui bambini morti a Gaza e durante la manifestazione in pieno silenzio elettorale hanno fatto appello al voto. Hanno provato a raccontare che chi legittimamente sceglieva di non andare a votare era contro la democrazia. Addirittura, in una scuola a Livorno hanno utilizzato il registro elettronico per mandare l’appello al voto… Hanno fatto ogni tentativo possibile e immaginabile di delegittimare e mostrare come un mostro questo governo. E hanno chiesto agli italiani un parere. Gli italiani si sono espressi. Il 30% scarso è d’accordo con loro e tutti gli altri sono d’accordo con il governo, a quanto pare”, conclude il responsabile organizzazione e deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.