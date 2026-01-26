Referendum: sconcerto per affermazioni segretario Anm

“Le affermazioni del segretario dell’Anm Rocco Maruotti lasciano sgomenti. Trovo molto grave che si accostino i tragici fatti di Minneapolis alla riforma giudiziaria sulla separazione delle carriere. Quello di Maruotti, segretario generale di Anm, è un comportamento che mina la credibilità delle Istituzioni e che dimostra quanta malafede si celi dietro certe dichiarazioni. Il fatto di aver cancellato il post non fa che confermare la gravità delle esternazioni.

Quello che succede a Minneapolis è interamente sotto la gestione della polizia. Non capisco cosa c’entrino i giudici, la magistratura e i processi in Italia. Prendiamo atto delle successive scuse di Maruotti e speriamo che, almeno per il futuro, Anm rimanga nel merito della riforma. In caso contrario, dovremmo pensare che, invece di avere a cuore le sorti della democrazia e dello stato di diritto, l’associazione dei magistrati preferisca ergersi ad attore politico: il modo migliore per delegittimare la magistratura agli occhi dei cittadini”. Lo afferma Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.