Referendum: solidarietà a Meloni e Nordio per immagini sfregiate da estremisti rossi

“Al corteo di oggi nella capitale è andata in scena per l’ennesima volta una manifestazione di odio e livore nei confronti del presidente del Consiglio e del ministro Nordio, a cui va la mia solidarietà, insieme a quella di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Chi ha compiuto il gesto di bruciare con dei fumogeni dei cartelloni con la loro immagine non sa nemmeno di che cosa parla la riforma contro cui manifestano. Questi estremisti di sinistra non sanno fare altro che riversare il loro fanatismo rosso contro il governo Meloni, dimostrando di avere in sfregio la democrazia e le istituzioni”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Donne attorno a una bambola che raffigura Giorgia Meloni su una barella del pronto soccorso durante un corteo del ‘no’. E poi parlano di rispetto delle donne. Quando una donna non è della loro parte politica, improvvisamente diventa legittimo umiliarla, ridicolizzarla e metterla simbolicamente su una barella davanti a tutti. Questo sarebbe il femminismo? La verità è semplice: per certa sinistra il rispetto vale solo per le donne che la pensano come loro. Le altre possono essere insultate senza problemi”, afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli.