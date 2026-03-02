Reggio Emilia: ghigliottina contro Meloni fatto grave, condanna sia unanime

“Solidarietà a Giorgia Meloni per l’ennesima azione volta ad alimentare ulteriormente l’odio politico. Le immagini diffuse da alcuni organi di stampa che sarebbero riferite al carnevale popolare di Reggio Emilia, organizzato da realtà autogestite, con la testa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni simbolicamente decapitata da una ghigliottina, sono sintomo di irresponsabilità e violenza che non si può mascherare in nessun modo, neppure con l’escamotage del carnevale. Dove sono finite le paladine dei diritti delle donne, le femministe sempre pronte a dare lezioni di morale sul linguaggio e sugli asterischi, ma improvvisamente mute quando l’attacco colpisce una donna di destrq e talvolta protagoniste del lancio di letame pure nel senso letterale del termine?” Lo dichiara in una nota il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.