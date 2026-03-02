Reggio Emilia: ghigliottina contro Meloni fatto grave, condanna sia unanime

“Solidarietà a Giorgia Meloni per l’ennesima azione volta ad alimentare ulteriormente l’odio politico. Le immagini diffuse da alcuni organi di stampa che sarebbero riferite al carnevale popolare di Reggio Emilia, organizzato da realtà autogestite, con la testa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni simbolicamente decapitata da una ghigliottina, sono sintomo di irresponsabilità e violenza che non si può mascherare in nessun modo, neppure con l’escamotage del carnevale. Dove sono finite le paladine dei diritti delle donne, le femministe sempre pronte a dare lezioni di morale sul linguaggio e sugli asterischi, ma improvvisamente mute quando l’attacco colpisce una donna di destrq e talvolta protagoniste del lancio di letame pure nel senso letterale del termine?” Lo dichiara in una nota il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.
“Chiediamo che quell’allestimento venga rimosso immediatamente. Aspettiamo una condanna senza esitazioni da chi si erge ogni giorno a difensore dei diritti e del linguaggio inclusivo, ma tace quando l’attacco è rivolto alla massima carica di governo. La condanna della violenza non può essere a geometria variabile. In un momento in cui aumentano gli atti di violenza tra giovanissimi, trasformare una scena di decapitazione in ‘spettacolo’ è un segnale devastante, perché banalizza la violenza e rende l’odio socialmente accettabile. Organizzatori e istituzioni locali prendano le distanze con chiarezza. Chi minimizza oggi, domani si assuma la responsabilità del clima che alimenta”, afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.