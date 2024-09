Regime Maduro: Pd-M5s-Avs contro il popolo venezuelano

“Purtroppo il silenzio della sinistra italiana ed europea sul dramma del popolo venezuelano, sottoposto a una nuova durissima repressione dopo le elezioni del 28 luglio scorso vinte dal candidato Edmundo Gonzalez e rubate dal regime di Nicolas Maduro, non era casuale”.

È quanto dichiarano in una nota Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia e relatore Ecr della risoluzione sul Venezuela, e Nicola Procaccini, co-Presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo.

“Oggi Pd, M5s e Avs avevano la grande occasione di schierarsi dalla parte della libertà del popolo venezuelano, contro una spietata e criminale dittatura comunista e invece si è spaccata e ha scelto di votare – in varie forme – contro il riconoscimento di Edmundo Gonzalez come legittimo presidente eletto del Venezuela, contro il ripristino delle sanzioni nei confronti dei vertici del regime e in generale contro un inasprimento della posizione europea.

Siamo felici che nonostante questo atteggiamento vergognoso – a maggior ragione da parte di chi si riempie la bocca ogni giorno di “diritti umani” e “stato di diritto” – la risoluzione sia stata approvata e abbia consentito al Parlamento europeo di schierarsi dalla parte giusta della storia: al fianco del legittimo presidente Edmundo Gonzalez, della leader democratica Maria Corina Machado e del popolo venezuelano in lotta per la libertà”, concludono.