Remigration summit: solidarietà alle forze dell’ordine, violenze inaccettabili da antagonisti

“Siamo al fianco delle Forze dell’Ordine che oggi a Milano sono state nuovamente oggetto di vili aggressioni dai teppisti antagonisti nel corso del corteo contro il Remigration Summit. E’ inaccettabile che le nostre donne e i nostri uomini in divisa debbano essere oggetto di tali violenze, a conferma di una pericolosa deriva dove estremismo di sinistra, antisemitismo e sostegno ad Hamas hanno trovato una preoccupante fusione”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Esprimo totale solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine che oggi, a Milano, sono state oggetto di gravi attacchi nel corso di un corteo di protesta di antagonisti e centri sociali. Gli agenti sono stati bersagliati con bottiglie, petardi e fumogeni da parte di manifestanti violenti, che li hanno costretti a intervenire con idranti e manganelli per ristabilire l’ordine pubblico. Fermo restando il diritto a manifestare il dissenso, è inaccettabile che, sotto il pretesto della protesta, si alimenti un clima di odio e violenza che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e l’incolumità di servitori dello Stato. Tali comportamenti non hanno nulla a che vedere con la libera espressione del dissenso. Dalla sinistra anche questa volta soltanto un silenzio assordante”, afferma in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato della Repubblica.