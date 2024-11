Report: Agcom dà ragione a esposto FdI su Liguria

“Fratelli d’Italia aveva subito denunciato, presentando un esposto all’Agcom, la decisione della trasmissione Report di mandare in onda un servizio sulla Liguria, chiaramente tendenzioso, mentre era in corso il voto per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale. Per questo non possiamo che essere soddisfatti della decisione che arriva oggi dalla stessa Agcom di richiamare la Rai proprio per il servizio mandato in onda. Continuiamo a ritenere che la missione del Servizio pubblico sia quella di garantire una corretta informazione, di rispettare il pluralismo e di non tentare, anche con evidenti scarsi risultati, di orientare o influenzare gli elettori. Una decisione che speriamo faccia capire a tutti che in Rai finalmente l’aria cambiata”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Francesco Filini e Augusta Montaruli, capogruppo in Commissione Vigilanza Rai e vicepresidente della Commissione.