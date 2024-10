Rievocazioni storiche: tutelarle per sostenere il Made in Italy

“Ritengo questa proposta di legge fondamentale per la salvaguardia della storia e delle tradizioni del nostro Paese. Si tratta, infatti, di disposizioni necessarie per mantenere vivo e tutelare il cuore pulsante di moltissimi territori, di moltissimi piccoli centri, ovvero di moltissime tradizioni e di quel patrimonio materiale e immateriale di cui il nostro Paese è straricco”.

Lo afferma in Aula del Senato, in dichiarazione di voto sul ddl di salvaguardia delle manifestazioni di rievocazioni storica, la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi.

“La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – prosegue – è essenziale per mantenere viva la nostra identità. Le rievocazioni storiche non sono solo spettacoli, ma momenti di riflessione e di educazione, che ci aiutano a comprendere chi siamo e da dove veniamo. Attraverso questa legge – osserva -, vogliamo garantire che queste tradizioni possano continuare a essere tramandate e che il nostro patrimonio culturale immateriale sia protetto e valorizzato”. Pertanto, conclude la Fallucchi, “votare questa proposta di legge contribuisce ad un passo importante per la tutela e la promozione delle nostre tradizioni, del Made in Italy e del patrimonio culturale immateriale”.