Rogo Primavalle: ricordiamo Stefano e Virgilio, vittime innocenti dell’odio politico

“La strage di Primavalle rappresenta una ferita profonda e una delle pagine più buie della nostra storia. Oggi ricordiamo Stefano e Virgilio Mattei, vittime innocenti dell’odio, della violenza, dell’intolleranza e di una stagione politica feroce e drammatica”.

Lo dichiara in una nota il questore della Camera dei deputati e coordinatore di Fratelli d’Italia nel Lazio, Paolo Trancassini, a margine della commemorazione per il 51esimo anniversario della strage di Primavalle.

“Esprimiamo ferma condanna per quanto accaduto soprattutto in questo momento storico, in cui soffiano venti di intolleranza istigati da nuovi cattivi maestri e alla luce dei recenti episodi di violenza che hanno colpito le sedi di Fratelli d’Italia. Abbiamo il dovere di trasmettere la memoria di questa tragedia alle giovani generazioni diffondendo un messaggio di pace, come ha ricordato oggi Antonella Mattei. Le Istituzioni di questa Nazione devono dare esempio affinché nel confronto politico non ci siano più nemici ma soltanto avversari, con i quali ci si confronta civilmente e con rispetto”, conclude Trancassini.