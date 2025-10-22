Roma Capitale: riforma è segnale di responsabilità e visione

“L’adozione del testo base per la riforma di Roma Capitale da parte della Commissione Affari Costituzionali rappresenta un passo avanti concreto verso il pieno riconoscimento del ruolo speciale della nostra Capitale. Oltre a essere una battaglia storica della destra, sin dai tempi di Alleanza Nazionale, questo segnale di responsabilità istituzionale e di visione, va nella direzione da tempo indicata da Fratelli d’Italia: dotare Roma degli strumenti necessari per affrontare le sfide della modernità e valorizzare la sua funzione unica, non solo amministrativa ma anche culturale e internazionale. Con questo provvedimento si rafforza l’identità di Roma come cuore politico e simbolico della Nazione, garantendo poteri adeguati in ambiti chiave come mobilità, turismo, cultura e servizi. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere con determinazione questo percorso, nella convinzione che una Capitale più efficiente e autorevole sia nell’interesse nazionale”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

“Il Governo guidato da Giorgia Meloni compie un passo storico, atteso da decenni, che restituisce dignità istituzionale e centralità politica alla nostra Capitale. Roma non è una città qualunque: è il cuore pulsante della nostra identità nazionale, il simbolo della civiltà italiana nel mondo e la sede delle massime istituzioni della Repubblica. Riconoscerle un’autonomia speciale, sul modello delle grandi capitali europee, significa rafforzare l’Italia intera. Questo risultato è il frutto del lavoro, della visione e della determinazione di Fratelli d’Italia, che ha posto la riforma di Roma Capitale tra le proprie priorità politiche sin dall’inizio della legislatura.

Il provvedimento, fortemente voluto dal nostro partito, garantirà a Roma competenze legislative proprie nei settori chiave del governo del territorio, della mobilità, del turismo e della valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Non si tratta di privilegi, ma di strumenti necessari per una Capitale all’altezza del suo ruolo. Con questo disegno di legge, Roma rimane pienamente inserita nel solco dell’unità nazionale, all’interno dell’articolo 114 della Costituzione, senza creare frammentazioni.

È una riforma di buon senso, di cui ringrazio la presidente Meloni, che rafforza lo Stato e rende più efficiente l’amministrazione della Capitale. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere con convinzione ogni passo parlamentare necessario alla definitiva approvazione di questa importantissima riforma”, aggiunge Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale del partito nel Lazio.