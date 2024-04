Roma: la sinistra condanni violenze contro FdI senza fare distinguo

“Ferma condanna contro le minacce comuniste e anarchiche rivolte alla sede di Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale di Garbatella. Sui muri della storica sezione e lungo tutta la via sono apparse scritte gravemente offensive rivolte principalmente al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ai militanti del movimento giovanile. Si tratta di un episodio molto preoccupante, avvenuto subito dopo una manifestazione non autorizzata di collettivi di sinistra e femministe, svoltasi di fronte alla sede nella giornata di sabato tra lo sconcerto di residenti e passanti, preoccupati di una possibile evoluzione violenta del sit in.

Quanto avvenuto si inserisce in un crescendo di tensione e in un clima di odio alimentato dall’estrema sinistra nei confronti, in particolare, dei giovani militanti di Fratelli d’Italia. Mi auguro che tutte le forze politiche – a cominciare dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dai leader delle opposizioni Schlein e Conte – prendano posizione contro tali episodi, anche perché è compito di chi ha responsabilità politiche a tutti i livelli abbassare i toni, stigmatizzare senza ambiguità ogni forma di violenza e cercare di riportare il confronto politico a un normale e sano scambio dialettico”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani.