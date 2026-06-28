Russia: solidarietà a Calenda per vili intimidazioni

“Desidero esprimere, anche a nome dei deputati di Fratelli d’Italia, la solidarietà a Carlo Calenda oggi vittima di vergognose minacce dal sito Russia Today. E’ inaccettabile che un parlamentare della Repubblica sia oggetto di simili intimidazioni. Mi auguro che la condanna sia unanime da parte di tutte le forze politiche, ribadendo così la più ferma censura verso chi conferma di non avere alcun rispetto della libertà e della democrazia”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Solidarietà al leader di Azione, Carlo Calenda, vittima di vili e vergognose minacce sul canale Russia Today. Ci batteremo sempre contro coloro i quali usano intimidazioni per tentare di reprimere la libertà e saremo sempre dalla parte di chi denuncia la disinformazione”, afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.