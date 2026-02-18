Sabotaggi: tolleranza zero contro chi mina sicurezza trasporti

“In merito a quanto accaduto a Castel San Pietro Terme, dove un giovane è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver posizionato decine di pietre sulle rotaie della linea ferroviaria, desidero esprimere un plauso e un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il tempestivo intervento che ha evitato conseguenze ben più gravi. La professionalità e la prontezza dimostrate dai militari hanno scongiurato un potenziale disastro. È indispensabile mantenere la linea della tolleranza zero verso chi mette a repentaglio la vita dei cittadini e la sicurezza dei trasporti”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, presidente di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.