Salute: ddl promuove prevenzione nelle scuole

“Prevenzione vuol dire investire in persone e promuovere consapevolezza per le sfide che il futuro ci riserva. Stili di vita non corretti possono essere affrontati solo con azioni preventive. È per questo che Fratelli d’Italia guarda con favore all’istituzione del Piano nazionale triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole e alla Giornata nazionale dei corretti stili di vita in memoria del professor Umberto Veronesi.

Un provvedimento che riconosce il ruolo centrale della scuola nella formazione dei cittadini di domani. Nel testo si parla anche di educazione alimentare e di attività fisica. Si afferma un principio: la salute è il prodotto delle scelte che compiamo ogni giorno. Siamo di fronte a un punto di partenza e non di arrivo, perché la cultura della prevenzione non si costruisce solo con campagne o giornate celebrative, ma soprattutto grazie all’educazione”. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese.