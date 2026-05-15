Salute: Giornata melanoma sensibilizza su prevenzione e cura

“L’approvazione definitiva della proposta di legge che istituisce la Giornata Nazionale per la Prevenzione del Melanoma rappresenta un risultato importante per la salute pubblica e un segnale concreto di attenzione verso la cultura della prevenzione. Parliamo di una patologia aggressiva che, se individuata precocemente, può essere curata con elevate probabilità di successo. Per questo è fondamentale investire sull’informazione, sugli screening dermatologici e sull’educazione sanitaria, soprattutto tra i più giovani.

Questa legge nasce anche grazie all’impegno delle associazioni, dei professionisti sanitari e di chi ha trasformato un dolore personale in una battaglia di civiltà, come Gianluca Pistore con il MelanomaDay. A loro va il nostro ringraziamento. La prevenzione deve diventare sempre più un pilastro delle politiche sanitarie nazionali. Continueremo a lavorare affinché i cittadini possano avere accesso a controlli tempestivi e alle più moderne tecnologie diagnostiche, riducendo i rischi e aumentando le possibilità di cura.

L’istituzione della Giornata Nazionale per la Prevenzione del Melanoma, che sarà celebrata ogni primo sabato di maggio, contribuirà a rafforzare la sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo istituzioni, scuole, aziende sanitarie e comunità scientifica in

un impegno comune per la tutela della salute dei cittadini”. Lo dichiara Francesco Ciancitto, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Affari Sociali della Camera.