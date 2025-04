Sangiuliano: bene archiviazione accuse, sinistra chieda scusa

“Gennaro Sangiuliano è stato assolto dal Tribunale dei Ministri da accuse gravi quali il peculato e la rivelazione di segreto d’ufficio. Accuse e critiche che da sinistra gli sono state strumentalmente rivolte, senza conoscere i fatti. Accuse che miravano ad intaccare la sua onorabilità di uomo e di ministro. Invece Sangiuliano è stato fra i migliori ministri del governo Meloni, ha riportato la cultura al centro dell’azione politica di questo esecutivo, ottenendo risultati egregi. A lui va la nostra riconoscenza, mentre non possiamo che biasimare la speculazione politica venuta dalla sinistra”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Oggi è una bella giornata non solo per Gennaro Sangiuliano, ma anche per le istituzioni. Con l’archiviazione da parte del Tribunale dei Ministri delle accuse di peculato e rivelazione del segreto di ufficio a suo carico, si chiude finalmente un capitolo infamante e tormentato per un uomo che non è mai venuto meno ai suoi obblighi istituzionali, che ha sempre onorato con dignità”, aggiunge Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Non avevamo alcun dubbio sull’esito di una vicenda in cui Sangiuliano si è distinto per dignità e rispetto per le istituzioni. Siamo molto felici per lui che le accuse infamanti siano cadute, confermando la sua correttezza e trasparenza. La sinistra che lo ha insultato ingiustamente per mesi chieda scusa”, conclude in una nota il deputato e responsabile organizzazione dí Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.