Sanità: al via il nuovo intergruppo sulle cronicità

“I temi della prevenzione e delle cronicità sono centrali ed è per questo che ho voluto proporre il nuovo intergruppo “Prevenzione e presa in carico delle cronicità”. L’invecchiamento della popolazione porta con sé patologie che incidono profondamente sul servizio sanitario. Il nostro obiettivo è garantire una qualità di vita elevata per i pazienti e per il sistema che li circonda senza compromettere la sostenibilità”.

Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris alla presentazione dell’intergruppo in Senato.

Tra i relatori Annamaria Colao, Professore di Endocrinologia e Malattie del metabolismo, Cattedra Unesco dell’Università Federico II, che aggiunge: “L’obesità è il primo stadio di sviluppo di tutte le cronicità e andrebbe presa in carico e inserita nei Lea. C’è poi la necessità di una prescrizione unica perché è necessario che il paziente eviti odissee tra i vari specialisti”.

“La cronicità rappresenta una priorità numerica e una sfida sistemica per il Ssn per equità e sostenibilità. L’intergruppo può dare un importante contributo per le politiche di prevenzione e presa in carico della cronicità, ad esempio assicurando che l’aggiornamento del piano nazionale cronicità abbia un periodo definito di riferimento analogamente ad esempio a quello oncologico, degli indicatori più stringenti nel Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea per evitare che, come nel passato, si arrivi ad aspettare anche 5 anni per il solo recepimento formale per alcune regioni”, afferma Sabrina Nardi, consigliere di Salutequità nel corso della conferenza.

“Le malattie cronico-degenerative, come scompenso cardiaco, diabete, malattie respiratorie e obesità, sono le condizioni che incidono maggiormente sulla mortalità e la disabilità nella popolazione italiana. La Fism intende sostenere con impegno il lavoro dell’Intergruppo parlamentare per la prevenzione e la presa in carico delle cronicità, nella consapevolezza che molto può essere fatto per superare le attuali frammentazioni dei processi di cura” conclude Furio Colivicchi past-president Anmco e Vicepresidente.