Sanità: da governo più sostegni e tutele per assistenti familiari)

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, in commissione Affari Sociali della Camera, dell’emendamento a mia prima firma al disegno di legge C. 2789, recante ‘Disposizioni per il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari’.

La modifica approvata prevede il coinvolgimento del caregiver familiare nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi, riconoscendone il ruolo di parte attiva nell’integrazione tra reti formali e informali di assistenza, nel pieno rispetto della volontà della persona assistita. E’ un passo significativo che valorizza concretamente l’impegno di chi, ogni giorno, si prende cura con dedizione e senso di responsabilità di un familiare in condizioni di fragilità, contribuendo a rafforzare un modello di assistenza sempre più integrato e attento ai bisogni delle persone.

Ringrazio il governo Meloni per l’attenzione dedicata a questo tema, il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, per la sensibilità dimostrata, e il relatore on. Luciano Ciocchetti, che segue con impegno e competenza l’iter del provvedimento. Continueremo a lavorare affinchè ai caregiver familiari siano garantite tutele, strumenti e sostegni sempre più efficaci, nella consapevolezza del ruolo essenziale che svolgono quotidianamente a beneficio delle persone più fragili e delle loro famiglie”. Lo dichiara il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla commissione Affari Sociali.