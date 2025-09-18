Sanità: farmaci più accessibili grazie al governo Meloni

“L’approvazione del disegno di legge-delega per il Testo Unico della legislazione farmaceutica, da parte del Consiglio dei Ministri, e’ un passo fondamentale verso una sanità più moderna, efficiente e vicina ai cittadini. La riforma va nella direzione giusta: superare norme frammentate e datate, rafforzare le farmacie territoriali, garantire un accesso piu’ equo ai farmaci, anche nelle aree piu’ periferiche. Ringrazio il sottosegretario Gemmato per il lavoro serio e puntuale svolto fin qui. Come Fratelli d’Italia accompagneremo con convinzione questo percorso in Parlamento, a beneficio dell’intero sistema sanitario nazionale”. Lo dichiara il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali.

“Rendere un farmaco più accessibile, soprattutto ai più fragili che sono già in una condizione di difficoltà e far dialogare le banche dati in modo tale da poter avere una lettura semplice e completa del quadro clinico del paziente, significa semplificare la vita dei cittadini e delle loro famiglie. Mettere mani al settore farmaceutico in modo così organico è frutto della visione e capacità di programmazione per la quale dobbiamo ringraziare il sottosegretario Marcello Gemmato, ma anche del grande spirito di squadra che anima il Governo guidato da Giorgia Meloni che ha consentito di lavorare spalla a spalla cinque ministeri con un unico obiettivo: tutelare e garantire sempre di più e meglio la salute dei nostri cittadini”, afferma il responsabile professioni di Fratelli d’Italia Marta Schifone.