Sanità, rinnovo contratto ottima notizia: aumenti per operatori

“È il secondo contratto della Sanità che si rinnova con questo Governo. Mettiamo a disposizione le risorse per rendere più attrattivo lavorare nel SSN, uno degli obiettivi del governo Meloni sin dal suo insediamento. C’è chi denuncia che i nostri professionisti sanitari vanno all’estero, salvo non rinnovare i loro contratti mentre governava per quasi 10 anni, e chi invece, come questo Governo, in tre anni ne rinnova due, indirizzando più di tre miliardi complessivamente. Fatti contro chiacchiere e bugie! Vale per chi è sul campo, e lavora da anni, e vale per i giovani che si avvicinano per la prima volta alla professione medica. È in questa ottica che accolgo con grande favore la firma della preintesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Sanità per il triennio 2022-2024 per il quale stati stanziati fondi complessivi pari a 1,784 miliardi di euro. L’aumento medio mensile sarà di 172 euro, pari a un incremento vicino al 7% rispetto agli stipendi attuali. Si tratta di un segnale concreto per gli oltre 580mila operatori del Servizio Sanitario Nazionale: infermieri, tecnici, amministrativi e personale sanitario non medico, riconoscendo il loro ruolo essenziale nella tutela della salute pubblica. Non ci fermiamo qui. Ma continuiamo a lavorare con serietà e dedizione per i nostri medici, consci dell’importanza del loro impegno quotidiano”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini, presidente della commissione Lavoro e Sanità di Palazzo Madama.