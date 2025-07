Sanità: tutela posto di lavoro per malati oncologici

“Dopo la legge sul diritto all’oblio oncologico, approvata nel dicembre 2023, abbiamo compiuto un ulteriore importante passo in avanti per dare maggiori tutele alle persone affette da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Con il provvedimento approvato oggi all’unanimità in Senato abbiamo deciso di garantire per un congruo periodo il mantenimento del posto di lavoro, in aggiunta alle altre forme assistenziali e previdenziali, ai lavoratori affetti da tali patologie. In questo modo ci siamo preoccupati di creare le condizioni perché il periodo di cura venga vissuto nella maniera più serena possibile, agevolando così il buon esito delle terapie stesse.

Più in generale abbiamo voluto sostenere il diritto alla serenità ed alla normalità di chi è concentrato, spesso assieme ai familiari, a superare le difficoltà e le incertezze che la malattia porta con sé. Il nostro cammino per dare valore ai diritti individuali passa anche da provvedimenti come questo, che poi generano positive ricadute sociali ed economiche per l’intera comunità. La nostra idea di solidarietà, mirata a portare sollievo a chi si trova in condizione di fragilità anche temporanea, si caratterizza per la concretezza delle soluzioni. L’attenzione che diamo in particolare al lavoro ci porta a fornire ulteriori tutele contro gli imprevisti legati alla salute.

Ognuno di noi aspira ad una miglior qualità della vita e questo desiderio sta sempre all’origine di ogni nostra iniziativa, anche nella ricerca di soluzioni innovative in linea con i tempi che stiamo vivendo”. Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, componente la Commissione Sanità a Palazzo Madama.

“Oggi il Parlamento ha scritto una pagina di civiltà. È doveroso ringraziare il governo Meloni per aver inserito le coperture finanziarie necessarie. Dopo la legge sull’oblio oncologico, un altro provvedimento per i fragili, a tutela del posto di lavoro in presenza di malattie gravi. Il messaggio che le istituzioni inviano ai malati oncologici è dunque chiaro: non siete soli, lo Stato è con voi”, aggiunge in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.