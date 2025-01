Scampia: sgombero Vele dimostra impegno del governo contro degrado

“Grande soddisfazione per il completamento dello sgombero delle Vele di Scampia, operazione decisiva per avviare il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana di un territorio complesso ma che può cambiare volto. Con determinazione, costanza e impegno. Scampia-Secondigliano è anche una delle sette aree di recente individuate dal governo dove poter replicare il modello già sperimentato con successo a Caivano. Ringrazio il ministro Piantedosi, il prefetto di Napoli, il sindaco, le Forze dell’ordine e tutte le istituzioni coinvolte, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo. Lo Stato c’è, e sta dalla parte dei cittadini onesti e di chi ha bisogno, e non ha intenzione di indietreggiare di fronte al degrado, all’illegalità e all’abusivismo”.

Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.