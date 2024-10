Sciacallaggio: norma colma vuoto normativo

“Gli sciacalli, nell’immaginario collettivo, sono quelle persone che si recano sul luogo di disastri prima dei soccorritori e sfruttano quel momento di gravità assoluta per perpetrare quello che con questo provvedimento diventerà reato. Fanno leva sulla difficoltà generale. Lo sciacallaggio è previsto in altri ordinamenti, ma in Italia mancava. Questa norma tenterà di reprimere tali comportamenti, con una aggravante specifica di chi sfrutta la debolezza altrui per commettere reati. Penso che sia una questione di civiltà condannare questa condotta riprovevole”. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia di Palazzo Madama.

“Questo disegno di legge interviene perciò in modo puntuale e preciso per fungere da deterrente, inserendo tale condotta tra le circostanze aggravanti previste dal Codice Penale. Penso che le opposizioni, votando contro il provvedimento, abbiano perso l’ennesima occasione per schierarsi dalla parte della legalità e delle gente per bene. Questo Governo prosegue deciso lungo una rotta chiara e precisa”, afferma in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio.