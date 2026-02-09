Scienza: cordoglio per scomparsa Zichichi, unì scienza e fede

“Oggi ci ha lasciato Antonino Zichichi, un gigante del nostro tempo. Un grande scienziato che ha onorato l’Italia con il suo lavoro e un eccellente divulgatore, che sapeva rendere accessibile ciò che all’apparenza sembrava incomprensibile. Ha sempre sostenuto che ragione e fede non sono nemiche, ma alleate. “Due ali”, per usare le parole di San Giovanni Paolo II, “con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità”. La sua scomparsa ci addolora profondamente e tutto il governo italiano si stringe alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore. Ci impegneremo per custodire e valorizzare la preziosa eredità umana, culturale e scientifica di Zichichi, affinché possa continuare a generare frutti e ad ispirare nuove generazioni di scienziati”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.