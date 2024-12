Scuola: altro stanziamento per ampliamento cattedre di sostegno

“Lo stanziamento da parte del governo Meloni di ulteriori 25 milioni per l’ampliamento dell’organico porterà ad un incremento delle cattedre di sostegno che saliranno di 256 unità portando ad un incremento dei docenti a tempo indeterminato di 1.866 unità. Un segnale di grande attenzione per i ragazzi più fragili e per le loro famiglie, ma anche per l’intero mondo della scuola. Una attenzione che il governo ha manifestato sin dal suo insediamento ponendo tra gli obiettivi principali la lotta al precariato e il miglioramento delle offerte formative. Tra gli obiettivi raggiunti quello di aver scongiurato

il taglio del personale ATA per il prossimo anno scolastico e di aver incrementato di 15 milioni le risorse per la realizzazione dei campus della filiera tecnologico-professionale”.

Lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo membro della commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento istruzione del partito.