Scuola: assunzioni a tempo indeterminato risultato importante del governo

“Abbiamo autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico: 46.642 docenti, di cui 10.810 insegnanti di sostegno, oltre a dirigenti scolastici, personale educativo, insegnanti di religione e personale Ata. Un investimento importante che porterà nelle nostre scuole quasi 11.000 nuovi insegnanti di sostegno, per garantire maggiore continuità didattica, rafforzare l’inclusione e assicurare agli studenti con disabilità il supporto che meritano”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto che autorizza le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027 rappresenta un passo importante per il consolidamento del sistema scolastico italiano. Le assunzioni previste per docenti, dirigenti scolastici, personale educativo, insegnanti di religione cattolica e personale Ata rispondono a un’esigenza concreta, riconoscendo il valore di migliaia di professionisti che, con competenza e dedizione, assicurano ogni giorno il funzionamento delle nostre scuole.

Particolare rilievo assume il piano di assunzione dei docenti di sostegno, che contribuirà a garantire maggiore continuità didattica agli alunni con disabilità e a rafforzare il percorso di inclusione, principio irrinunciabile della scuola italiana. La stabilità del personale rappresenta un elemento essenziale per assicurare qualità dell’offerta formativa, continuità educativa ed efficienza organizzativa.

Investire sulle risorse umane della scuola significa investire sul futuro del Paese e sulla crescita delle nuove generazioni.

Il provvedimento conferma l’attenzione che il Governo Meloni e il Ministero dell’Istruzione e del Merito continuano a dedicare al mondo della scuola attraverso interventi concreti”, afferma la senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, componente della commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice-responsabile del dipartimento Istruzione del partito.