Scuola: assunzioni record sostegno concreto ai docenti

“48.504 posti, dei quali 13.860 sul sostegno. Più l’assunzione di 6.022 docenti di religione, in seguito al concorso bandito nel 2024, che avverrà con un successivo decreto. Sono oltre 54 mila, tra posti comuni, di sostegno e di religione, i docenti che verranno assunti in vista dell’anno scolastico 2025/2026. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha infatti firmato il decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per il prossimo anno scolastico. Un esercito della cultura a sostegno della continuità didattica e dei nostri ragazzi, specialmente i più fragili. Una risposta forte per un governo che sin dal suo insediamento ha messo la scuola al centro della sua agenda attuando politiche a sostegno del personale e degli studenti restituendo alla scuola quel ruolo centrale che merita. Un’altra promessa mantenuta”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo membro della commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento Istruzione del partito.

“Mai si era vista una così ampia possibilità di assunzione da più di vent’anni e questo smentisce ogni polemica che la sinistra ha provato ad alimentare. Con oltre 54 mila nuovi insegnanti il governo Meloni ha un primato in termini di stabilità del corpo docente e nell’occupazione per la qualità dei nostri istituti che rimane una garanzia per gli studenti. Siamo fieri di quanto svolto, azione che non ha pari con i predecessori di questo esecutivo”, aggiunge il vice capogruppo di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.