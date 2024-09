Scuola: Consiglio di Stato conferma bontà liceo Made in Italy

“Dopo che per giorni si sono sparse falsità in merito ad una presunta bocciatura del Consiglio di Stato nei confronti del liceo del Made in Italy oggi viene finalmente ristabilita la verità dei fatti. Il Cds non aspettava infatti altro per dare il via libera che il parere necessario della conferenza Stato-Regioni. Gli allarmismi della sinistra, capace solo di tifare contro un governo, quello guidato da Giorgia Meloni, che ha rimesso non solo l’Italia e gli italiani, ma anche la scuola al centro della sua azione, si infrangono ancora una volta contro la realtà.

Il liceo del Made in Italy rappresenta un percorso scolastico innovativo che sa guardare al futuro, in grado di coniugare progresso e tradizione. Si tratta di una scelta lungimirante che ora, con il via libera del Consiglio di Stato, può davvero concretizzarsi e offrire ai nostri ragazzi un percorso altamente qualificante, capace di rappresentare al meglio la grande qualità italiana”. Lo ha detto il capogruppo Alessandro Amorese, a nome di tutti i componenti di Fratelli d’Italia in commissione Istruzione e Cultura alla Camera.

“La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sul ‘Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy’. Il pronunciamento della Sezione conferma la bontà del lavoro sin qui svolto e smonta pezzo per pezzo le tesi dei detrattori, Pd e Cinquestelle in testa, che non hanno fatto altro, in questi mesi, che diffondere notizie false e pretestuose al solo scopo di seminare grande preoccupazione nelle famiglie e sabotare un percorso formativo dall’evidente valore”, aggiunge la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione Cultura del Senato e viceresponsabile del dipartimento istruzione del partito.