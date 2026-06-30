Scuola: esperienze all’estero per studenti, piano da 420 milioni

“Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato oggi il piano ‘Gli studenti italiani in Europa’. Il programma prevede uno stanziamento di 420 milioni di euro di fondi strutturali europei e consentirà ad almeno 150.000 studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado di svolgere esperienze di studio e formazione nei Paesi europei.

Le attività comprenderanno corsi di lingua, inserimenti nelle scuole ospitanti, laboratori, project work e percorsi di orientamento, con una durata variabile da due settimane fino a sei mesi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno interamente sostenute dal Ministero. La selezione degli studenti sarà affidata alle scuole, sulla base del merito e dell’indicatore Isee. Il progetto coinvolgerà inoltre circa 15.000 docenti, chiamati ad accompagnare i percorsi formativi.

Si tratta del più importante intervento finora realizzato per rafforzare le competenze linguistiche e l’internazionalizzazione della scuola italiana. Un investimento strategico per offrire ai giovani opportunità di crescita personale, potenziare le competenze linguistiche e rafforzare il processo di apertura internazionale del nostro sistema scolastico”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento Istruzione del partito.

“Eccellente il piano del governo rivolto al potenziamento per gli studenti italiani nelle lingue straniere. Si va finalmente a colmare una debolezza storica del nostro Paese. Il Presidente Meloni, con la sua passione per le lingue, è anche il miglior testimonial che potessimo avere, di esempio per i nostri studenti.

Nel mio percorso di studi, ho fatto anche io il liceo linguistico e ho ben presente quanto sia importante nel nostro mondo interconnesso la capacità di comunicare a livello internazionale, quale che sia la professione che si andrà a svolgere nella vita, anche di avvocato come nel mio caso. Il Piano ‘Studenti italiani in Europa’ è un’ulteriore dimostrazione della lungimiranza e visione di questo governo”. Così scrive il deputato di Fratelli d’Italia Stefano Benvenuti Gostoli.