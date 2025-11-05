Scuola: firmato nuovo contratto per personale, giornata storica

“La firma del nuovo contratto per il personale scolastico, che sarà firmato oggi, rappresenta un passo fondamentale per migliaia di docenti e personale Ata e testimonia ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, il grandissimo sforzo portato avanti dal governo Meloni e dal ministro Valditara a sostegno della scuola italiana. Dopo anni di attesa, un atto di rispetto e attenzione verso l’operato di chi ogni giorno si assume la responsabilità di formare i cittadini di domani. In questi due anni ci siamo impegnati molto per perseguire con forza tutti gli obiettivi prestabiliti sin dal nostro insediamento e continueremo senza indugio”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, componente della commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento istruzione del partito.