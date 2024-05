Scuola: Governo Meloni mantiene le promesse, prorogati contratti collaboratori scolastici

“Il via libera del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del Dl Coesione, al rinnovo fino al 15 giugno degli incarichi dei 6.147 collaboratori scolastici assunti a tempo determinato a supporto dei progetti del PNRR e di Agenda Sud, è un ulteriore segno tangibile dell’impegno del Governo Meloni a sostegno delle istituzioni scolastiche. Un ulteriore concreto passo verso quella politica del fare che tanto infastidisce la sinistra. Da giorni leggo su Facebook insulti e frasi scomposte, con toni non giustificati e non giustificabili. Ho atteso in silenzio. Oggi l’unica risposta che questo governo sa dare: I FATTI. Si rassegnino Pd e 5stelle: noi non usiamo la disperazione della gente per raccattare voti, noi siamo abituati a dare risposte serie anche in momenti difficili”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento scuola del partito.