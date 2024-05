Scuola: Governo rispetta tutti obbiettivi Pnrr

“Nei giorni scorsi è stato reso pubblico un focus sulla spesa dei fondi assegnati dal Pnrr al settore dell’istruzione nel quale si sarebbe evidenziato un ritardo significativo nei tempi degli obiettivi previsti. Niente di più inesatto: innanzitutto perché come ha illustrato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la dotazione erogata è di 17 miliardi ed è oltre la media degli altri interventi del Pnrr ed in secondo luogo perché abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi e sono state puntualmente rispettate le procedure.

La Commissione Europea ha apprezzato il lavoro svolto sull’edilizia scolastica, il numero di interventi sulle scuole nuove e sul contrasto della dispersione: i dati riferiti sono in linea rispetto al target finale. Dati reali e verificabili per una riflessione seria, costruttiva e scevra di pregiudizi. Fratelli d’Italia apprezza l’impegno, lo sforzo ed il lavoro che il Governo sta svolgendo attraverso investimenti complessivi e risorse dirette alle politiche scolastiche, dopo anni di incuria ed abbandono. Il sistema è al centro della dimensione nazionale per un’accelerazione mai vista ed una trasformazione del paese. Stiamo lavorando per un nuovo sistema educativo ed il superamento di ogni tipo di disparità”.

Lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, vice responsabile del dipartimento istruzione del partito durante il question time in Senato.