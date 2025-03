Scuola: gravi minacce contro Meloni imbrattano teatro

“Minacce di morte e insulti a Giorgia Meloni, simboli anarchici e della falce e martello: messaggi di violenza e d’odio che hanno imbrattato questa notte il teatro di Ozieri, in provincia di Sassari. Proprio in quel teatro dove per questa mattina è previsto un incontro del deputato di Fratelli d’Italia Barbara Polo con gli studenti delle scuole, nell’ambito di un ciclo di incontri che i ragazzi stanno facendo, fra gli altri, con vari rappresentanti politici e a cui recentemente aveva partecipato la stessa presidente della Regione Alessandra Todde. Un abbraccio a Barbara Polo e ancora una volta un messaggio chiaro: non ci faremo intimorire. Andiamo avanti per l’Italia”. Lo dichiara in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Desidero esprimere a nome di tutti i senatori di Fratelli d’Italia solidarietà e vicinanza a Giorgia Meloni ed alla collega Barbara Polo per le gravissime scritte minacciose comparse oggi sui muri di un teatro in provincia di Sassari. Un gesto vile che conferma la necessità che tutte le forze politiche siano unite nel condannare tali episodi, affermando la necessità che siano sempre i valori della libertà, della democrazia e del rispetto delle idee e della dignità altrui i punti di riferimento del confronto politico. E questo affinchè le nuove generazioni non rivivano pagini dolorose della nostra storia nazionale”, afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Un gesto vile che va condannato con fermezza, in particolare se questo si verifica in una scuola che deve educare al rispetto della valori della democrazia e della libertà. A Giorgia Meloni e Barbara Polo la solidarietà di tutti i deputati di Fratelli d’Italia, nella consapevolezza che queste minacce non intaccheranno la determinazione e l’impegno con cui portano avanti il loro impegno politico”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.