Scuola: metodo Montessori nella secondaria di primo grado, Italia prima al mondo

“Finalmente, dopo decenni di attesa, l’Italia è la prima nazione al mondo ad introdurre nella scuola secondaria di primo grado il metodo Montessori dopo una sperimentazione nazionale portata avanti dall’I.C. Riccardo Massa di Milano, diretto da Milena Piscozzo, e da Opera Nazionale Montessori, presieduta da Benedetto Scoppola. Il disegno di legge ha recepito un emendamento di Fratelli d’Italia ed è stato votato all’unanimità in via definitiva alla Camera lo scorso 25 settembre. Sono molto soddisfatta di questo successo tutto italiano e del Governo. Il mio auspicio è che questo metodo possa svilupparsi ulteriormente”.

Lo ha detto il sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti aprendo la conferenza stampa “La scuola secondaria di primo grado Montessori è legge” che si è tenuta questo pomeriggio alla Camera dei deputati. Insieme a lei erano presenti Milena Piscozzo, dirigente scolastico – Sperimentazione Nazionale Montessori, Benedetto Scoppola, presidente di Opera Nazionale Montessori, Anna Paola Concia, coordinatrice del comitato organizzatore di “Didacta Italia” e Agata Gueli, dirigente scolastico in comando presso il Mim.

Per Milena Piscozzo, “la sperimentazione decennale del metodo Montessori ha portato a significativi miglioramenti nei risultati di apprendimento, confermati dai dati Invalsi, e nelle competenze relazionali degli studenti. Le attività montessoriane permettono agli alunni di sviluppare autonomia e responsabilità, elementi fondamentali per la partecipazione democratica. Gli studenti sono incoraggiati a osservare, sperimentare e lavorare in modo indipendente, favorendo uno sviluppo equilibrato della personalità, fondamentale per l’inclusione scolastica e l’orientamento. La ‘riconduzione a ordinamento’ della scuola secondaria di primo grado Montessori permetterà ad altre scuole di adottare questo approccio”.

“Didacta Italia, l’edizione italiana della fiera della scuola più importante del mondo, è ispirata a Maria Montessori. Noi ci occupiamo dell’innovazione della didattica e degli ambienti di apprendimento: d’altronde il fondatore di Didacta Germania, il Prof Fthenakis, è un Montessoriano. Il risultato storico della media Montessori nelle scuole statali ci riempie di orgoglio. Nell’edizione di marzo 2025 ci sarà un focus sul metodo Montessori sull’ordinamento della scuola secondaria di primo grado con la formazione degli insegnanti”, ha concluso Anna Paola Concia.