Scuola: nuove misure sostengono libertà educativa delle famiglie

«Con la Legge di Bilancio arrivano tre risultati concreti e attesi da anni per il mondo delle scuole paritarie e per le famiglie italiane.

Il Governo Meloni compie un passo decisivo nel rendere finalmente reale la parità scolastica, come promesso al Meeting di Rimini.

L’introduzione del Buono scuola nazionale, l’esenzione dall’Imu per le scuole paritarie e l’incremento del fondo dedicato rappresentano misure di civiltà che riconoscono il valore sociale, educativo e culturale di queste realtà, che da sempre svolgono un ruolo fondamentale nel sistema formativo del Paese.

Si tratta di un segnale chiaro: lo Stato non ostacola più la libera scelta educativa, ma la sostiene e la tutela, nel pieno rispetto dell’articolo 33 della Costituzione. Le scuole paritarie non sono un’alternativa di serie B, ma una componente essenziale del sistema nazionale di istruzione, spesso portata avanti tra mille difficoltà da famiglie, educatori e gestori che credono nell’educazione come bene comune. Con queste scelte il Governo Meloni dimostra ancora una volta di stare dalla parte delle famiglie, della libertà educativa e di chi investe nel futuro dei nostri giovani. Un impegno mantenuto, con atti concreti e non con slogan”. Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Istruzione alla Camera .