Scuola: nuovo contratto per dirigenti scolastici importante riconoscimento

“Dopo la firma del nuovo contratto per il personale scolastico, la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza scolastica mette il sigillo sulla straordinaria operazione di tutela del personale scolastico messa a punto dal governo Meloni e dal ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara. Il nuovo contratto per i dirigenti scolastici, che prevede tra l’altro un aumento di stipendio mensile pari a 260 euro, importanti misure di welfare e maggiori possibilità di mobilità, costituisce un importante riconoscimento per una figura essenziale e strategica per il mondo della scuola”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento istruzione del partito.