Scuola: per la prima volta un governo investe sul futuro

“Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che autorizza le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2025/2026, dando di fatto il via libera a un piano che prevede l’immissione in ruolo di 347 dirigenti scolastici, 48.504 docenti, di cui 13.860 di sostegno, 44 unità di personale educativo, 6.022 insegnanti di religione cattolica e 10.348 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Un vero e proprio esercito della cultura a sostegno della continuità didattica e dei nostri ragazzi, specialmente quelli più fragili. Una risposta forte, per la quale un plauso va al ministro Valditara, per un governo che sin dal suo insediamento ha messo la scuola al centro della sua agenda attuando politiche a sostegno del personale e degli studenti e restituendo alla scuola quel ruolo centrale che merita. Un governo che per la prima volta in maniera importante e strutturata investe sul futuro dell’istruzione del nostro Paese. Un’altra promessa mantenuta”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento Istruzione del partito.