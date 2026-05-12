Scuola: Piano Estate promuove socialità e attività educative

“Accolgo con soddisfazione l’annuncio del ministro Valditara sul rinnovo del Piano Estate, con lo stanziamento di ben 300 milioni di euro. Si tratta di una straordinaria opportunità per i nostri istituti scolastici che potranno attivare progetti nei campi dello sport, della musica, del teatro, ma anche finalizzati al potenziamento didattico, offrendo ai bambini e ai ragazzi spazi di aggregazione, dove accrescere le proprie competenze e socializzare con i coetanei.
I nostri giovani, su base volontaria, potranno così vivere gli ambienti scolastici anche nella stagione estiva, sfruttando momenti di condivisione utili alla crescita. E’ un’iniziativa lodevole che va sicuramente incontro alle esigenze delle famiglie, sia di chi è impegnato nel lavoro anche dopo la chiusura delle scuole, sia di chi si trova in una situazione di difficoltà tale da non poter permettere ai figli la frequenza di centri estivi o altre opportunità di sviluppo e svago. Da parte del governo Meloni si conferma, così, un segnale di attenzione forte nei confronti dei nostri giovani, che vengono inseriti all’interno di un percorso finalizzato all’inclusione, al contrasto della dispersione scolastica e al potenziamento della qualità dell’istruzione”. Lo dichiara il deputato Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura e Istruzione.
“Investire per trasformare i nostri istituti in centri vivi di aggregazione anche durante i mesi estivi, offrendo ai ragazzi percorsi che spaziano dallo sport alla musica, dal teatro al potenziamento delle competenze didattiche, vuol dire credere nel sistema scolastico e nelle future generazioni. Questo investimento rappresenta una risposta pragmatica alle necessità del territorio: un aiuto diretto alle famiglie, in particolare a quei genitori che lavorano oltre la chiusura dell’anno scolastico e a chi, per difficoltà economiche, non potrebbe permettersi centri estivi privati. Garantiamo a tutti i giovani, su base volontaria, il diritto alla socializzazione e alla crescita in ambienti sicuri e e facciamo un passo decisivo nel contrasto alla dispersione scolastica e nella promozione dell’inclusione sociale. Fratelli d’Italia continua a lavorare per una scuola che non lasci indietro nessuno”, afferma Nicole Matteoni, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Cultura.