Scuola: Piano Estate promuove socialità e attività educative

“Accolgo con soddisfazione l’annuncio del ministro Valditara sul rinnovo del Piano Estate, con lo stanziamento di ben 300 milioni di euro. Si tratta di una straordinaria opportunità per i nostri istituti scolastici che potranno attivare progetti nei campi dello sport, della musica, del teatro, ma anche finalizzati al potenziamento didattico, offrendo ai bambini e ai ragazzi spazi di aggregazione, dove accrescere le proprie competenze e socializzare con i coetanei.

I nostri giovani, su base volontaria, potranno così vivere gli ambienti scolastici anche nella stagione estiva, sfruttando momenti di condivisione utili alla crescita. E’ un’iniziativa lodevole che va sicuramente incontro alle esigenze delle famiglie, sia di chi è impegnato nel lavoro anche dopo la chiusura delle scuole, sia di chi si trova in una situazione di difficoltà tale da non poter permettere ai figli la frequenza di centri estivi o altre opportunità di sviluppo e svago. Da parte del governo Meloni si conferma, così, un segnale di attenzione forte nei confronti dei nostri giovani, che vengono inseriti all’interno di un percorso finalizzato all’inclusione, al contrasto della dispersione scolastica e al potenziamento della qualità dell’istruzione”. Lo dichiara il deputato Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura e Istruzione.