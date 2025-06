Scuola: più risorse per famiglie, studenti e personale

“E’ stato approvato in via definitiva il dl Pnrr-Scuola. Con questo provvedimento rafforziamo il sostegno alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, investendo concretamente nel futuro dell’istruzione italiana. Il governo Meloni conferma la propria attenzione verso una scuola più equa, moderna e accessibile. Il decreto prevede l’incremento dei fondi per l’acquisto dei libri di testo, la valorizzazione degli Istituti Tecnici Superiori e dei percorsi formativi internazionali, l’estensione della carta docente ai supplenti annuali, l’aumento della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, nuove risorse per gli Enti locali da destinare a scuole più sicure e allo sviluppo degli asili nido, nonché misure a favore degli idonei dei concorsi per docenti. Si tratta di interventi concreti che rafforzano il sistema scolastico e offrono risposte puntuali ai bisogni reali delle famiglie e del personale. Continueremo su questa linea con serietà e determinazione”. Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia.