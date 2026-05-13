Scuola: riconoscimento servizio in paritarie elimina disparità tra insegnanti

“La commissione Cultura e Istruzione del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge n. 1792, che introduce il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie prima dell’immissione in ruolo. Un passo importante verso il superamento di una disparità di trattamento ancora esistente tra i docenti provenienti dalle scuole statali e quelli delle scuole paritarie. Con questo disegno di legge si prosegue nel percorso avviato dalla legge n. 62 del 2000 per il pieno riconoscimento del sistema nazionale di istruzione, valorizzando il ruolo delle scuole paritarie e la professionalità dei docenti che vi operano. Il provvedimento modifica l’articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, introducendo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio svolto presso le scuole paritarie sia dai docenti di ruolo sia da quelli non di ruolo. La scuola paritaria svolge una funzione pubblica fondamentale e contribuisce in maniera significativa all’offerta formativa del Paese. È quindi necessario garantire criteri di maggiore equità nel riconoscimento dell’esperienza professionale maturata dai docenti”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo.