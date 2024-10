Scuola: soddisfazione per conferma carta docente

“Esprimo grande soddisfazione per la conferma della carta docente, dal valore di 500 euro, anche per l’anno scolastico in corso. Una misura importante, in linea con tutte le misure di welfare a favore del corpo docente, che testimonia quanto sia importante la scuola con i suoi lavoratori per il governo Meloni. Ancora una volta vengono smentite le innumerevoli fake news da parte delle opposizioni che sembrano tifare non solo contro il governo ma contro l’Italia. Questo esecutivo ha rimesso al centro la figura dell’insegnante che per noi è pilastro fondamentale della crescita culturale ed educativa delle nuove generazioni”.

Lo dichiara Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura e Istruzione alla Camera.