Sea Watch: parole d’odio della Ong hanno passato il segno

“Apprendo che dal profilo X di Sea Watch, la nota Ong impegnata nel trasbordo di migranti nelle acque del Mediterraneo, sono giunte delle parole cariche d’odio all’indirizzo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. I nostri due rappresentanti governativi proprio oggi si trovano in missione a Tripoli per cercare, attraverso una collaborazione con le autorità libiche, di replicare quanto già sta avvenendo con Tunisi al fine di ridurre le partenze di barconi arginando così il traffico di esseri umani e di conseguenza le morti in mare.

Evidentemente questo obiettivo non è condiviso dalla Sea Watch, che pure tenta di apparire come paladina delle popolazioni del Sud del mondo, ma che poi si rivela un’organizzazione di attività e propaganda politica. Esprimo la solidarietà mia e di tutti i senatori di Fratelli d’Italia al presidente Meloni e al ministro Piantedosi”. Lo dichiara in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Si legge sul loro canale social “… dal profondo del nostro cuore auguriamo loro tutto il peggio”. Che le finalità delle ong non siano umanitarie ma politiche lo denunciamo da tempo, per primi abbiamo segnalato all’opinione pubblica che sui loro siti si dice esplicitamente di voler cambiare le politiche migratorie degli Stati. Organizzazioni private finanziate da privati che, contro ogni principio democratico, intendono influenzare le nostre legittime e doverose scelte politiche.

Oggi però si è passato nettamente il segno e dalla lotta politica la Ong Sea Watch passa alle ingiurie violente, propalando odio nei confronti di un presidente democraticamente eletto, reo di dare seguito agli impegni presi con i cittadini. Esprimo solidarietà al Presidente del Consiglio ed al ministro Piantedosi, nella certezza che non si faranno intimidire e che continueranno nella lotta all’immigrazione irregolare ed alla tratta degli esseri umani così come fino ad oggi stanno facendo”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione di FdI.