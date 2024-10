Servizio Civile: bene potenziamento, governo Meloni attento ai giovani

“Voglio esprimere il mio plauso al ministro Abodi che, rispondendo a una interrogazione presentata da me e dal collega Alessandro Amorese in Commissione Cultura, ha confermato la volontà del governo di potenziare il servizio civile universale. Agli ulteriori 220 milioni stanziati per quest’anno, verranno destinati altri 100 milioni di euro per l’anno prossimo e per il 2026, più altri 200 milioni nel 2027. Grazie a questi importanti stanziamenti, per cui ringrazio il governo Meloni, verranno così aumentati i posti a disposizione per partecipare al bando di selezione che nel 2023 ha permesso ad oltre 50.000 ragazzi di fare questa feconda esperienza.

Il servizio civile universale è una straordinaria opportunità di crescita umana e professionale per i giovani, che, animati dall’amor patrio, potranno, grazie a questa occasione, sperimentare il valore della solidarietà, della cittadinanza attiva e acquisire anche preziose competenze utili per il mondo del lavoro. L’esecutivo Meloni ha a cuore il destino delle giovani generazioni che rappresentano la più importante risorsa di sviluppo per la Nazione”.

Lo dice Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia in Commissione Cultura e Istruzione alla Camera e presidente di Gioventù Nazionale.