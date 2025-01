Shoah: minacce a Liliana Segre da condannare

“Alla senatrice a vita Liliana Segre voglio far giungere la mia piena solidarietà e quella di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in Senato per le ennesime intimidazioni rivoltele via social, che non risparmiano nemmeno il film recentemente uscito nelle sale cinematografiche sulla sua vita. Purtroppo, viviamo un clima in cui l’antisemitismo è duro a morire, e per questo auspico una forte e decisa presa di posizione da parte di tutte le Istituzioni e di tutte le forze politiche per isolare e marginalizzare questo triste fenomeno”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Riteniamo oggi più che mai che il clima di crescente intolleranza vada contrastato impegnandoci ad ogni livello per promuovere la cultura del rispetto”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.