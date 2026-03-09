“Sì. Una riforma che fa giustizia”: il 12 marzo a Milano con Giorgia Meloni

Si svolgerà giovedì 12 marzo dalle ore 15 al teatro Parenti di Milano l’evento dal titolo “Una riforma che fa giustizia”, organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica a sostegno della campagna per il “Sì” al referendum sulla giustizia.
I giornalisti, operatori e tecnici che intendono seguire l’iniziativa dovranno inviare una richiesta di accredito all’indirizzo e-mail accrediti.fdi@gmail.com, indicando nome, cognome, testata, recapito cellulare e allegando fotocopia del tesserino professionale o di un documento di identità.