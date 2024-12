Siccità: in totale 127 milioni a sostegno imprese agricole del Sud

“Questo provvedimento conferma il forte impegno del governo Meloni e del Ministero nei confronti del settore primario. Avevamo preso un impegno, ribadito anche durante il G7 Agricoltura di Siracusa, e lo abbiamo mantenuto. L’azione comprende una superficie complessiva stimata in 797 mila ettari. Gli agricoltori non sono soli e noi continueremo a essere al loro fianco”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Un importante risultato frutto dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni sul decreto ministeriale che destina 112,2 milioni di euro a cui sono da aggiungersi i 15 milioni di euro già stanziati in precedenza nel Dl Agricoltura, grazie all’impegno del ministro Lollobrigida, per le aziende siciliane che hanno subito danni per la siccità. E’ la dimostrazione che il governo Meloni agli annunci fa seguire sempre i fatti concreti”, aggiunge il deputato Aldo Mattia, responsabile del dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia.

“L’approvazione del decreto, quindi, destina in totale 127 milioni di euro. Il governo Meloni, con questo atto, ha ribadito l’impegno verso il settore primario, dimostrando supporto continuo agli agricoltori”, conclude Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.