Siccità: 15 milioni per aziende colpite, Governo vicino a imprese siciliane

“Il ministro Lollobrigida ha confermato, ancora una volta, la centralità della Sicilia e delle sue imprese nell’azione del governo. Lollobrigida darà parere favorevole a un emendamento presentato al dl Agricoltura al Senato da Fratelli d’Italia in favore delle aziende agricole e degli allevatori siciliani colpiti dalla siccità, destinando a questi 15 milioni di euro di indennizzi. E darà disposizioni, affinché dette risorse possano giungere nel più breve tempo possibile. Il governo Meloni ha deliberato, inoltre, lo stato di emergenza, mettendo a disposizione 20 milioni di euro per sostenere i primi interventi sul territorio. Non ci sottraiamo alle nostre responsabilità e ci impegniamo a non lasciare indietro nessuno. Siamo vicini agli uomini e alle donne siciliane in questo momento di difficoltà”.

È quanto dichiara il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura.

“Si tratta di una misura importante per dare ossigeno ad un territorio e a chi vi lavora, colpito da una grave siccità. Il governo Meloni, ancora una volta, dimostra attenzione per la nostra regione e soprattutto per chi la anima col proprio lavoro”, aggiunge di Fratelli d’Italia in Senato, Salvo Sallemi.

“Azioni concrete arrivano a favore della Sicilia e dei suoi agricoltori dal ministro Lollobrigida che oggi al Question time in Aula ha annunciato il parere favorevole a un nostro prezioso emendamento in Senato al Dl Agricoltura. Si tratta di un aiuto concreto per agricoltori e allevatori che vedranno, grazie al lavoro congiunto tra l’esecutivo e la Ragione, arrivare queste risorse il più celermente possibile. Nessuno verrà lasciato solo.

Il governo Meloni, che ringrazio per quanto sta facendo, è fin da subito intervenuto per contrastare la grave crisi idrica nel Sud Italia: ha infatti deliberato lo Stato di emergenza per i prossimi 12 mesi, ha stanziato 20 milioni di euro e rafforzato il ruolo del commissario per la siccità Nicola Dell’Acqua. A testimonianza poi della pervicacia con cui il ministro Lollobrigida sta lavorando per rilanciare la Sicilia e sostenere il comparto agroalimentare c’è la scelta di aver voluto come sede del G7 Agricoltura un comune siciliano, ovvero Siracusa. Nessun governo prima dell’attuale aveva mai posto tanta attenzione nel comparto agricolo e nel Mezzogiorno come l’esecutivo Meloni”, conclude Luca Cannata, deputato siracusano di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera.